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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Щоб зупинити ядерного терориста, потрібні не домовленості, а якнайжорсткіші санкції проти Росатому, - Зеленський

Щоб зупинити ядерного терориста, потрібні не домовленості, а якнайжорсткіші санкції проти Росатому, - Зеленський

11 серпня, 2022 четвер
15:59
війна з Росією Запорізька АЕС

Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї

Про це заявив Володимир Зеленський на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи, інформує Еспресо.TV.

"Роками після тієї катастрофи (на Чорнобильській АЕС, - ред.) по всьому світу думали, як зробити безпечною атомну енергетику. Роками стежили за дотриманням спеціальних стандартів, щоб гарантувати недопущення подібних катастроф. І роками абсолютно нікому не спадало на думку, що Європа може опинитися під загрозою нової катастрофи на атомній станції не через те, що хтось порушить якісь стандарти безпеки, а через те, що якась держава свідомо використає атомну станцію для терору. Ось що зараз робить Росія. І якщо радянська влада намагалася приховати Чорнобильську катастрофу та її повні наслідки, то російська влада значно більш цинічна й небезпечна – вона сама робить усе, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним, і бреше всьому світу, що винен нібито хтось інший", - розповів президент.

Він додав, що зараз маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити всі разом. А ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні – найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі. Шість енергоблоків! За роки роботи цієї станції не було жодного інциденту, який поставив би під загрозу безпеку українців чи всіх європейців. Але тепер російська окупаційна армія використовує Запорізьку атомну станцію для терору та збройних провокацій.

"Росія перетворила атомну станцію на поле бою. Коли окупанти прийшли на Запорізьку АЕС, їхні танки її обстріляли. Прямим наведенням – по станції! Розміщуючи бойову техніку на території станції та навіть проводячи там утилізацію боєприпасів, російські військові не можуть не знати, що ставлять усю Європу під загрозу ядерної катастрофи. І, звичайно, російська влада усвідомлює, якими можуть бути наслідки, коли її війська обстріляють атомну станцію, зокрема з реактивної артилерії. У серпні – це було вже зараз – вони пошкодили лінії зв’язку станції з нашою енергосистемою, а також датчики радіаційного моніторингу, азотно-кисневу станцію, трубопроводи для водню й відповідну інфраструктуру. Вже тоді Європа опинилася за кілька кроків від ядерної катастрофи. І зараз ми всі в цій складній ситуації. Ми переконані, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, невипадково пролягає над українськими АЕС. Все це – прояви російського ядерного тероризму", - додав Володимир Зеленський.

Росія стала державою-терористом і фактично тримає в заручниках атомні станції та шантажує всіх імовірною катастрофою і її треба зупинити.

"Ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію. Але ми всі з вами разом здатні зупинити державу-терориста. І що швидше ми зупинимо Росію, то швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку. Все, що необхідно для цього, вам добре відомо. Санкції проти Росії потрібно посилювати й не дозволяти їх обходити. У відповідь на ядерний шантаж потрібні жорсткі санкції проти Росатома і всієї російської атомної галузі, а не домовленості з ними. Потрібен постійний політичний тиск на Росію, щоб збільшувати кількість країн – учасниць антивоєнної коаліції та зменшувати коло тих, хто хоча б якось готовий допомагати Росії за цих обставин. А головне – потрібно ще більше підтримки Україні зброєю та снарядами. Щоб справді зупинити Росію, у Збройних Сил України має бути стільки снарядів, скільки необхідно, щоб відчувалося, що Росія не здатна тиснути на полі бою. І зброя Україні потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена нарешті задуматися про пошук мирного рішення", - пояснив очільник України.

  • Нагадаємо, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
  • Енергоатом пояснив, що Запорізьку АЕС хочуть приєднати до енергосистеми Росії та зараз вона за крок до трагедії, як на Фукусімі.
  • G7 вимагає від РФ негайного повернути Україні контроль над ЗАЕС.
  • Воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС засудили також в ЄС.
  • МАГАТЕ зазначило, що обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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Росія
Технології
Володимир Зеленський
тероризм
Запорізька АЕС
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