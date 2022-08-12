Світ перевернувся: Данілов прокоментував засідання Радбезу ООН щодо ЗАЕС
Секретар РНБО наполягає, що ситуація, коли російські терористи зі зброєю захопили атомну електростанцію і диктують умови, є неприпустимою
Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю для радіо НВ.
"Російські терористи захопили ядерний об’єкт на території іншої країни й при цьому вони ж і збирають Радбез ООН... Світ перевернувся, світ зовсім інший став сьогодні, він не розуміє що відбувається", – заявив секретар РНБО.
«І вони (Росія – Ред.) ще й формують порядок денний. Це просто нонсенс", – наголосив Данілов.
Він додав, що у разі аварії на Запорізькій АЕС вся Європа опиниться під загрозою.
Данілов наполягає, що завданням ООН було не допустити жодної великої війни у світі. Разом з тим, на сьогодні йде війна, і замість того, щоб країну-агресора викинути з Радбезу ООН, з ними продовжують спілкуватись.
- На засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Ґроссі запропонував особисто очолити місію фахівців агентства на Запорізьку АЕС для посилення заходів її безпеки.
- 11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.
- Володимир Зеленський на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 11 серпня сказав, що Росія використовує Запорізьку АЕС для шантажу та висування своїх умов і тільки звільнення атомної електростанції від російських військ може гарантувати безпеку для Європи.
- 10 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, з яких областей можуть евакуювати жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС.
- 5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
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