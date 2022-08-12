Світ перевернувся: Данілов прокоментував засідання Радбезу ООН щодо ЗАЕС

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю для радіо НВ.

"Російські терористи захопили ядерний об’єкт на території іншої країни й при цьому вони ж і збирають Радбез ООН... Світ перевернувся, світ зовсім інший став сьогодні, він не розуміє що відбувається", – заявив секретар РНБО.

«І вони (Росія – Ред.) ще й формують порядок денний. Це просто нонсенс", – наголосив Данілов.

Він додав, що у разі аварії на Запорізькій АЕС вся Європа опиниться під загрозою.

Данілов наполягає, що завданням ООН було не допустити жодної великої війни у світі. Разом з тим, на сьогодні йде війна, і замість того, щоб країну-агресора викинути з Радбезу ООН, з ними продовжують спілкуватись.

На засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Ґроссі запропонував особисто очолити місію фахівців агентства на Запорізьку АЕС для посилення заходів її безпеки.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Володимир Зеленський на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 11 серпня сказав, що Росія використовує Запорізьку АЕС для шантажу та висування своїх умов і тільки звільнення атомної електростанції від російських військ може гарантувати безпеку для Європи.

10 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, з яких областей можуть евакуювати жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС.

5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

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