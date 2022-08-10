Стали відомі області, з яких евакуюють жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Є чіткі плани евакуації населення в тих ситуаціях, коли може виникнути надзвичайна ситуація ядерного характеру на території Запорізької АЕС, — сказав Старух. - У мирний час були опрацьовані ці плани...

Він уточнив, що згідно з планами, відселенню підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Очільник Запорізької ОВА також повідомив, що ядерні реактори на ЗАЕС є надійними. Вони також розраховані на різні ситуації та можуть витримати удари. Проте ситуація зі сховищем відпрацьованого ядерного палива є складнішою.

Радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Лала Тарапкіна 9 серпня заявила, що у разі катастрофи на ЗАЕС Запорізька область буде втрачена для проживання.

8 серпня радник глави ОПУ Михайло Подоляк закликав Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам

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