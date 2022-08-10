Стали відомі області, з яких евакуюють жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС
Евакуюватимуть населення, яке проживає у радіусі 50 км навколо Запорізької атомної електростанції
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Є чіткі плани евакуації населення в тих ситуаціях, коли може виникнути надзвичайна ситуація ядерного характеру на території Запорізької АЕС, — сказав Старух. - У мирний час були опрацьовані ці плани...
Він уточнив, що згідно з планами, відселенню підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.
Очільник Запорізької ОВА також повідомив, що ядерні реактори на ЗАЕС є надійними. Вони також розраховані на різні ситуації та можуть витримати удари. Проте ситуація зі сховищем відпрацьованого ядерного палива є складнішою.
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