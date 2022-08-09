У разі катастрофи на ЗАЕС Запорізька область буде втрачена для проживання, – радниця Міндовкілля

Про це повідомила радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Лала Тарапкіна.

Вона зазначила, що для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС можна відштовхнутися від характеристик, зафіксованих у 1986 на ЧАЕС.

"Важливим чинником для порівняння є кількість ядерного палива. На 4 реакторі було близько 2 000 паливних збірок. На ЗАЕС у 6 реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18 000 паливних збірок (в 9-10 разів більше). Тоді, допускаємо наслідки в 10 разів більш потужні, ніж у 1986", - пише Тарапкіна.

Можливі наслідки катастрофи на ЗАЕС для екології та людства виглядали б наступним чином:

– Площа потенційної зони відчуження складе – до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження);

– Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства;

– Площа потенційної забрудненої території – до 2 000 000 км2 (площа трьох Україн) ;

– Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі;

– Кількість ліквідаторів – від 1 млн. осіб;

– Загиблих – десятки тисяч, в залежності від поточної кількості осіб на території Запорізької області;

– Кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн. осіб;

– Забруднений на неосяжну кількість років Дніпро;

– Викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. На Україну припаде основна частина викидів.

"Важливо розуміти, що викид радіоактивного цезію під час можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Постраждати потенційно можуть Європа, Білорусь і Росія. До аварії може призвести, наприклад, пожежа, або вибух, або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Зараз росіяни розмістили військову техніку в машинній залі першого енергоблоку, де розташований турбогенератор. Там зберігається велика кількість технічної олії (десятки тон). Це пожежонебезпечне приміщення. Ця оцінка є приблизною, але масштаб буде саме таким", – зазначила Лала Тарапкіна.

Нагадаємо, шенеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам

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