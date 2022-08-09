У разі катастрофи на ЗАЕС Запорізька область буде втрачена для проживання, – радниця Міндовкілля
Через терористичні дії окупантів, Державна агенція з управління зоною відчуження підготувала вірогідний сценарій розвитку подій у разі вибуху на Запорізькій АЕС
Про це повідомила радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Лала Тарапкіна.
Вона зазначила, що для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС можна відштовхнутися від характеристик, зафіксованих у 1986 на ЧАЕС.
"Важливим чинником для порівняння є кількість ядерного палива. На 4 реакторі було близько 2 000 паливних збірок. На ЗАЕС у 6 реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18 000 паливних збірок (в 9-10 разів більше). Тоді, допускаємо наслідки в 10 разів більш потужні, ніж у 1986", - пише Тарапкіна.
Можливі наслідки катастрофи на ЗАЕС для екології та людства виглядали б наступним чином:
– Площа потенційної зони відчуження складе – до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження);
– Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства;
– Площа потенційної забрудненої території – до 2 000 000 км2 (площа трьох Україн) ;
– Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі;
– Кількість ліквідаторів – від 1 млн. осіб;
– Загиблих – десятки тисяч, в залежності від поточної кількості осіб на території Запорізької області;
– Кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн. осіб;
– Забруднений на неосяжну кількість років Дніпро;
– Викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. На Україну припаде основна частина викидів.
"Важливо розуміти, що викид радіоактивного цезію під час можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Постраждати потенційно можуть Європа, Білорусь і Росія. До аварії може призвести, наприклад, пожежа, або вибух, або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Зараз росіяни розмістили військову техніку в машинній залі першого енергоблоку, де розташований турбогенератор. Там зберігається велика кількість технічної олії (десятки тон). Це пожежонебезпечне приміщення. Ця оцінка є приблизною, але масштаб буде саме таким", – зазначила Лала Тарапкіна.
- Нагадаємо, шенеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам
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