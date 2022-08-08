Про це він сказав у понеділок, 8 серпня, на пресконференції в Японії, де взяв участь у заходах з нагоди 77-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми, повідомляє DW.

"Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство. Я сподіваюся, що ці напади припиняться, і водночас сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції", - сказав Гутерреш, не покладаючи відповідальності за обстріл на жодну зі сторін.

"Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у їхніх зусиллях щодо створення умов для стабілізації ситуації на ЗАЕС", - додав генсек ООН.

Антоніу Гутерреш також застеріг, що ризик ядерної конфронтації повернувся через десятиліття. Він закликав ядерні держави взяти на себе зобов'язання не застосовувати зброю першими.

"Я думаю, що якщо ядерні озброєння будуть застосовані, то, швидше за все, вже не буде жодної ООН, щоб якось на це відреагувати", - сказав генсек ООН, відповідаючи на запитання японського журналіста щодо реакції ООН на можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Одна з працівниць Запорізької АЕС потрапила в реанімацію через обстріли окупантів.

Генерал РФ заявив про мінування Запорізької АЕС у всіх важливих місцях.

Вибух на Запорізькій атомній електростанції може покрити весь європейський континент радіоактивними елементами.

Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb