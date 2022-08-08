Таку заяву зробив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Васильєв. Слова начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ опублікували пропагандистські ЗМІ. Через якийсь час пост видалили, однак у соціальних мережах залишився скріншот публікації.

Виступаючи перед загарбниками, генерал-майор армії Росії Валерій Васильєв сказав, що Кремль веде повномасштабну війну проти України за "право існування російського народу та право жити у світі з усіма". За словами командира окупаційного гарнізону Запорізької АЕС, ЗС РФ готові до будь-яких сценаріїв і реагуватимуть на подальше постачання американського озброєння Києву та спроби деокупації захоплених територій.

Також Васильєв визнав, що російські війська замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС і готові шантажувати Захід ядерним об'єктом.

"Цю станцію будували російські люди для всіх братів-слов'ян, а тепер нацисти вирішили декомунізувати наше спільне минуле. Тут буде або вільна російська земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви маєте розуміти, що іншого шляху ми не маємо. Якщо буде найжорсткіший наказ — ми маємо виконати його з честю", – сказав генерал-майора ЗС РФ.

Нагадаємо, Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки

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