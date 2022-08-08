Вибух на Запорізькій АЕС може накрити всю Європу, - Згурець

Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.

"Думаю, що будуть політичні заяви з українського боку, але Україна має зважати на серйозні військові виклики. Йдеться про те, що треба планувати заходи з мінімізації таких ризиків або за рахунок дій спецпідрозділів або використання систем озброєння, які не несуть збитків АЕС, але можуть завдати ударів по техніці біля неї. Проблема в тому, що вони в зону першого та другого реактора підтягнули і техніку, і боєприпаси", - зазначив він.

Аналітик додав, що заява про замінування є надзвичайно тривожним сигналом, який має бути поштовхом до тиску на РФ.

"Це перший приклад, коли збройні сили іншої країни вдаються до таких дій. Ми розуміємо, що ми маємо справу з агресором, який не буде дотримуватися жодних правил ведення бойових дій. Це така реальність", - додав Згурець.

Він наголосив, що існують графіки щодо розпилення речовин у разі пошкодження сховищ або вибухів реакторів.

"Зони розповсюдження мають значні відстані, особливо, якщо це накладеться на певний вітер. Це може загрожувати і самій РФ, і Білорусі, і європейським країнам. Це поле може накрити Європу радіоактивними елементами дуже щільно і це один з важливих чинників, які мають стимулювати дії Європи і США знайти економічні та політичні лещата, аби поставити РФ в стійло", - підсумував Згурець.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника. Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.