Одна з працівниць Запорізької АЕС потрапила в реанімацію через обстріли окупантів

Про це повідомляє Енергоатом.

Внаслідок ворожого вогню у прибережній зоні вчора, 7 серпня 2022 року, орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникне осколкове поранення грудної клітини. Жінка перебуває в реанімації енергодарської міської лікарні у середньотяжкому стані.

"Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів. Однак попри це український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу!", - пишуть в Енергоатомі.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Генерал РФ заявив про мінування Запорізької АЕС у всіх важливих місцях. Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.

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