"Європа сидить на пороховій діжці": Подоляк закликає Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк просить Раду безпеки ООН та МАГАТЕ належним чином відреагувати на обстріли та мінування росіянами найбільшої атомної станції Європи – Запорізької АЕС
Про це він написав у твітері.
"РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС: мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити "випалену землю". Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?" - написав Подоляк.
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