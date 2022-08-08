"Європа сидить на пороховій діжці": Подоляк закликає Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС

Про це він написав у твітері.

"РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС: мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити "випалену землю". Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?" - написав Подоляк.

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що через загрозу підриву ЗАЕС на кону безпека всього світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам

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