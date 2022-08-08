На кону безпека всього світу: голова Ради Стефанчук про погрози Росії підірвати ЗАЕС
Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував заяви Російської Федерації про готовність підірвати Запорізьку АЕС
Про це голова Верховної Ради написав у фейсбуці.
"Заяви окупантів про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати, перед цим обстріли, говорять лише про те, що путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи", - заявив Стефанчук.
Він також нагадав, що Запорізька АЕС — найбільша в Європі та шоста у світі атомна станція. Як відомо, наразі АЕС перебуває під окупацією російських військ, а її співробітникам доводиться працювати у постійній небезпеці під дулами автоматів, аби атомна станція продовжувала свою роботу.
"Але зараз на шальках терезів не лише ядерна безпека України. Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів. І відповідно реагувати", - наголосив Стефанчук.
- Українські атомники продовжують зазнавати серйозних поранень через обстріли російськими військовими найбільшої в Європі Запорізької АЕС та Енергодару, які значно посилились останніми днями
- Увечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Генерал РФ заявив про мінування Запорізької АЕС у всіх важливих місцях. Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.
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