English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На кону безпека всього світу: голова Ради Стефанчук про погрози Росії підірвати ЗАЕС

На кону безпека всього світу: голова Ради Стефанчук про погрози Росії підірвати ЗАЕС

8 серпня, 2022 понедiлок
14:37
війна з Росією Руслан Стефанчук

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував заяви Російської Федерації про готовність підірвати Запорізьку АЕС

Про це голова Верховної Ради написав у фейсбуці.

"Заяви окупантів про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати, перед цим обстріли, говорять лише про те, що путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи", - заявив Стефанчук. 

Він також нагадав, що Запорізька АЕС — найбільша в Європі та шоста у світі атомна станція. Як відомо, наразі АЕС перебуває під окупацією російських військ, а її співробітникам доводиться працювати у постійній небезпеці під дулами автоматів, аби атомна станція продовжувала свою роботу.

"Але зараз на шальках терезів не лише ядерна безпека України. Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів. І відповідно реагувати", - наголосив Стефанчук.

  • Українські атомники продовжують зазнавати серйозних поранень через обстріли російськими військовими найбільшої в Європі Запорізької АЕС та Енергодару, які значно посилились останніми днями
  • Увечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Генерал РФ заявив про мінування Запорізької АЕС у всіх важливих місцях. Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Верховна Рада
Запоріжжя
Запорізька АЕС
Руслан Стефанчук
Читайте також:
Ван І
6 серпня, 2022 субота
У МЗС Китаю заявили, що США примушують світ жити за законами джунглів
7 серпня, 2022 неділя
Захід попередив Ердогана про негативні наслідки зближення з Росією, - FT
6 серпня, 2022 субота
Оперативно-стратегічна мета противника - прорив у район Запоріжжя для додаткових можливостей перекидання сил на Правий берег, - військовий експерт Грабський
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 39.52
  • EUR
    Купівля 38.83
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
8 серпня
15:18
Ексклюзив
Авдіївка, обстріл школи
"Постійні обстріли, по два дні люди не виходять з підвалів": журналіст Еспресо розповів про ситуацію в Авдіївці
15:16
Ексклюзив
окупанти
Життя нестерпне: українці в окупації побачили, що таке "русскій мір", - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:12
Віктор Янукович та Михайло Єжель (ліворуч)
Ексміністру оборони Єжелю оголосили про підозру в держзраді через Харківські угоди
15:12
Війна в Україні
Наступні два місяці війни можуть бути вирішальними, - глава нацбезпеки Польщі Солох
15:07
Ексклюзив
грузія
"Російський туризм небезпечний для Грузії": командир "Грузинського Легіону" Мамулашвілі застеріг щодо провокацій
15:07
Кинджал
Окупанти стріляли по Вінниччині найновішими ракетами "Кинджал"
15:04
Антоніу Гутерріш
"Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство": генсек ООН вимагає надати МАГАТЕ доступ до ЗАЕС
14:59
окупанти в Херсоні
Примусова паспортизація, рекет, пресинг на блокпостах: розвідка про посилення росіянами тиску на жителів окупованих територій
14:32
СБУ викрила ще трьох зрадників, яких РФ поставила "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині
14:25
На Запоріжжі гауляйтер окупантів Балицький розпорядився підготувати псевдореферендум про приєднання до РФ
14:20
РНБО
При РНБО пропонують створити Бюро санкційної політики
14:12
Ексклюзив
зерно порт
"Це не можна легітимізувати, це контрабанда": журналістка Яресько про вихід із порту Лівану судна з вкраденим Росією українським зерном
14:05
Українська ППО
Українська ППО збила чотири російські ракети "Калібр"
13:54
Прикордонники
Петиція до Зеленського про заборону в'їзду росіянам на 50 років набрала необхідні для розгляду голоси
13:47
Медведєв
Медведєв вигадав ще одну причину початку війни РФ проти України
13:37
Тайвань проведе військові навчання з імітацією захисту від вторгнення Китаю
13:18
Ремонт доріг
КМДА попередила про обмеження руху транспорту в столиці 13 серпня
13:10
Віталій Захарченко
Спільникам колишнього очільника МВС Захарченка повідомили про підозру
13:09
Мінекономіки, Міністерство економіки України
Зруйноване майно, втрачена вигода: для визначення збитків підприємств від агресії РФ створено спеціальну методику
12:58
Ердоган Путін
Ердоган має важелі впливу, аби стимулювати Путіна до виконання домовленостей, - посол України в Туреччині
12:56
ЗАЕС
Одна з працівниць Запорізької АЕС потрапила в реанімацію через обстріли окупантів
12:49
Ексклюзив
Папа Римський Франциск
Папа Римський хоче підтвердити близькість з Україною візитом до країни, - посол України у Ватикані Юраш
12:42
YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою
12:40
бронежилети
Бронежилети, шоломи, тепловізори: в Києві викрили ділків, які намагалися продати імпортовану для військових амуніцію
12:31
Віталій Портников
Amnesty International розраховує на комплекси європейців
12:30
судно з українським зерном
Перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення
12:28
ППО збила ракету
На Черкащині ППО збила ворожу ракету: пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені
12:23
Bayraktar Байрактар
Виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні
12:22
Ексклюзив
Грузія
Якби Захід допоміг Грузії в 2008 році так, як зараз Україні, не було би окупації Криму, - грузинський політолог Васадзе
11:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Вибух на Запорізькій АЕС може накрити всю Європу, - Згурець
11:46
В Україну прибули перші три німецькі артилерійські установки "Гепард"
11:41
Ексклюзив
грузія
Росія у Грузії в 2008 році промацувала реакцію світу на агресію, - командир "Грузинського Легіону" Мамулашвілі
11:33
Ексклюзив
Оленівка Азовці
У нас дуже мало часу на звільнення полонених з таким ворогом, як Росія, - мати бійця "Азову"
11:18
У столиці Фінляндії за 5 хвилин демонтували радянський монумент "Мир у всьому світі"
11:14
Роберт Левандовські
Левандовські забив перший гол за "Барселону"
11:00
Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина, - мер
10:53
окупант ЗАЕС
"Тут будет русская земля или выжженная пустыня": генерал РФ заявив про мінування Запорізької АЕС у всіх важливих місцях
10:36
Фанати "Фенербахче" 
Після інциденту з фанами "Фенербахче" посол України розповів, як турки ставляться до війни РФ проти нашої країни
10:34
Ексклюзив
Азов Азовсталь
Родини полонених з Азовсталі планують зустрітися з владою, щоб дізнатися про стан бійців, - мати воїна "Азову"
10:33
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, - Енергоатом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV