Про це гендиректор МАГАТЕ заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Я особисто готовий очолити таку місію", - наголосив Ґроссі.

"Місія на об'єкт дасть нам можливість вжити термінові заходи щодо гарантій безпеки, перевіривши стан реакторів та обладнання, ядерних матеріалів, сховища свіжого і відпрацьованого палива", - додав очільник МАГАТЕ.

Також необхідно провести технічне обслуговування обладнання, яке забезпечує віддалену передачу даних для МАГАТЕ, сказав він.

За його словами, МАГАТЕ було готове провести таку місію ще в червні, "але, на жаль, в силу політичних чинників та інших міркувань цього не сталося".

Ґроссі вкотре наголосив, що будь-які воєнні дії на станції та поблизу неї мають бути негайно припинені, оскільки становлять загрозу для ядерної безпеки.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Володимир Зеленський на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 11 серпня сказав, що Росія використовує Запорізьку АЕС для шантажу та висування своїх умов і тільки звільнення атомної електростанції від російських військ може гарантувати безпеку для Європи.

10 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, з яких областей можуть евакуювати жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС.

5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

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