Про це сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в Раді безпеки ООН.

Він наголосив, що Росія вдається до небезпечних провокацій на захопленій Запорізькій АЕС. Кислиця нагадав, що окупаційні війська розмістили там військову техніку, з якої обстрілюються українські міста вздовж берега Дніпра.

Український постпред при ООН зазначив, що для проведення місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС Росія має припинити обстріл Нікополя та Марганця.

"Росія має припинити обстріл цих міст, що взагалі може перешкодити виконанню цієї місії, щоб вона проїхала (через територію України, – ред.). Обов'язково, щоб ця місія (МАГЕТЕ, – ред.) мала експертів у військовому вимірі", – сказав Кислиця.

У свою чергу Україна вітає готовність генерального директора МАГАТЕ направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС, наголосив він, додавши, що до її складу слід включити військових експертів ООН.

"Ніхто з нас не може зупинити вітер, якщо він несе радіацію. Але разом ми здатні зупинити терористичну державу", – зауважив постпред.

Також Кислиця вважає, що Росія пішла ва-банк, скликаючи засідання Ради безпеки ООН.

"Це засідання виглядає цинічним, враховуючи, що сьогодні Росія вдалася до нових обстрілів АЕС, наразивши на небезпеку об'єкт і його персонал", - підкреслив він.

Постпред України при ООН також закликав Москву розмінувати об'єкти ЗАЕС та відвести військових та озброєння зі станції.

5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог потрапив до високовольтної лінії зв'язки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та поблизу. Під час чергового обстрілу потрапили неподалік першого енергоблоку та пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

На засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі запропонував особисто очолити місію фахівців агентства на Запорізьку АЕС для посилення заходів щодо її безпеки. А представниця держдепу США засудила спроби РФ спекулювати на ситуації довкола ЗАЕС

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb