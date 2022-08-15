Про це інформує Енергоатом.

Повідомляється, що внаслідок російських обстрілів було серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, а також насосна станція господарсько-побутових стоків. Крім того, пошкоджень зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

Як передає Енергоатом, періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Так, внаслідок обстрілу станції на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – один із трьох робочих енергоблоків тепер відключений.

Також росіяни обстріляли пожежну частину, що розташована за територією ЗАЕС. Пожежна частина призначена для захисту станції від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Енергоатом, залишаються також ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. На додачу, високим є рівень пожежної небезпеки.

Також унаслідок обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

Енергоатом нагадує, що Запорізька АЕС досі окупована і контролюється російськими військами. Водночас український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

Наразі ЗАЕС продовжує функціонувати і виробляти електроенергію для потреб української енергосистеми.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb