На ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки, - Енергоатом
Станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки через постійні ворожі обстріли
Про це інформує Енергоатом.
Повідомляється, що внаслідок російських обстрілів було серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, а також насосна станція господарсько-побутових стоків. Крім того, пошкоджень зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).
Як передає Енергоатом, періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Так, внаслідок обстрілу станції на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – один із трьох робочих енергоблоків тепер відключений.
Також росіяни обстріляли пожежну частину, що розташована за територією ЗАЕС. Пожежна частина призначена для захисту станції від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій.
Як повідомляє Енергоатом, залишаються також ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. На додачу, високим є рівень пожежної небезпеки.
Також унаслідок обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.
Енергоатом нагадує, що Запорізька АЕС досі окупована і контролюється російськими військами. Водночас український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.
Наразі ЗАЕС продовжує функціонувати і виробляти електроенергію для потреб української енергосистеми.
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