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Головна війна з Росією Фахівці вважають, що на ЗАЕС можливий сценарій Фукусіми, - співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН
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Фахівці вважають, що на ЗАЕС можливий сценарій Фукусіми, - співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН

14 серпня, 2022 неділя
16:13
війна з Росією ЗАЕС

Підірвати ядерний реактор на атомній електростанції умисно дуже важко, на Запорізькій АЕС більш вірогідний сценарій аварії на Першій Фукусімській АЕС

Про це в ефірі Еспресо заявила старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк.

"АЕС є дуже захищеними та безпечними. Після Чорнобиля техніка безпеки підвищилась, після Фукусіми ще більше. У нас багато реакторів по всьому світу, кожного року стаються інциденти. Вони можуть бути в основному проєктними, певним чином заплановані. І після кожного інциденту МАГАТЕ переглядає всю стратегію безпеки, якщо він має чому нас навчити - публікуються нові рекомендації, які є обов'язковими для прийняття АЕС", - сказала вона.

За словами фахівчині, підірвати реактор, щоб почалась ядерна реакція - "не неможливо, але дуже важко. Треба мати час і знання".

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"Є інші небезпеки, якими не можна нехтувати. Зараз дуже багато спеціалістів говорять про можливість сценарію Фукусіми, коли повністю переб'ють електромережі. Це означає, що не буде електроенергії, щоб живити насоси, які будуть перекачувати воду для охолодження реактору. Активна зона може розплавитися і може початися емісія радіонуклідів та станеться те, що було у Фукусімі. Реактор не вибухне, скоріше за все, але здоров'я ні в станції, ні в окупантів не буде", - підсумувала Паренюк.

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Запорізька АЕС
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