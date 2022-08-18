Зупинка роботи ЗАЕС окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - Енергоатом

Про це повідомили у Енергоатомі.

За даними пресслужби відомства, росіяни продовжують брехати світові про обстріли ЗАЕС українськими військовими і заявляють: "Може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки станції".

"Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС", - йдеться у повідомленні Енергоатому.

Зазначають, що окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС. Додають, що росіяни хочуть від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України та підключити станцію до Криму.

"Але коли вона не матиме зв’язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту. Це все зробить можливим підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Саме так здійснюється ядерний тероризм. І рашисти тероризують та шантажують не лише Україну, а й увесь цивілізований світ, крок за кроком знищуючи можливості захисту ЗАЕС від радіаційної аварії", - додають у повідомленні.

Станом на ранок 18 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. У Енергоатомі повідомили, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

15 серпня ми повідомляли, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

17 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати і атомники працюють над організацією візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про можливі провокації РФ, щодо візиту МАГАТЕ на територію ЗАЕС та заявив, що делегація має дістатися до атомної електростанції тільки через територію контрольовану урядом України.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

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