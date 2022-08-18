Гендиректор МАГАТЕ підтвердив готовність очолити делегацію агентства на ЗАЕС

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії", - написав Кулеба.

Відомо, що російські військові захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня.

12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.

Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.

14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Наступного дня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

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