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МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС тільки через підконтрольну Україні територію, - Кулеба

18 серпня, 2022 четвер
02:02
Україна Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про можливі провокації РФ, щодо візиту МАГАТЕ на територію ЗАЕС та заявив, що делегація має дістатися до атомної електростанції тільки через територію контрольовану урядом України

Про це він розповів у коментарі Суспільному. 

Кулеба планує провести перемовини з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо умов візиту делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Він розповів, що Росія поширюватиме пропаганду, щоб перекласти на Україну відповідальність.

"Ми розуміємо що зараз Росія буде забивати інформаційний простір своєю пропагандою, перекладаючи провину за недопуск МАГАТЕ на ЗАЕС в Україну. Але нічого в них не вийде. Тобто коли вони готуються щось заблокувати, вони заздалегідь пропагандистськими методами починають перекладати відповідальність, ми ці всі трюки проходили, ніхто на них не купується. Те, що робить там Росія, це загроза не лише Україні, а і всьому світу", - розповів міністр.

За його словами, у МЗС є принципова позиція щодо того, що МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС через територію контрольовану урядом України, а не через Росію, а потім по окупованих територіях.

"При всьому іншому, я, ми будемо абсолютно відкритими і максимально врахуємо побажання МАГАТЕ, з точки логістики і з точки зору безпеки", - додав Кулеба.

  • 12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.
  • 14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
  • 15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.
  • Того ж дня візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС підтримало керівництво ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що вважає будь-яку атаку на Запорізьку АЕС "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до атомної станції.
  • 17 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати і атомники працюють над організацією візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

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Новини
МЗС України
окуповані території
Запорізька область
атомна енергетика
Дмитро Кулеба
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