"Якщо обидві країни погодяться": візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС підтримало керівництво ООН

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Джаррік, передає "Укрінформ".

"Генеральний секретар ясно дав зрозуміти в Токіо, що будь-який напад на атомну електростанцію є "самовбивчим", - сказав Джаррік.

Також прессекретар генсека спростував фальшиві наративи російських посадовців, які, не допускаючи місію МАГАТЕ на об’єкт, звинувачують у цьому ООН.

"В останні кілька днів неодноразово звучали коментарі різних російських посадовців, які звинувачують Секретаріат ООН у тому, що він або скасував, або заблокував візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - сказав Джаррік.

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Речник Гутерреша наголосив, що МАГАТЕ діє незалежно, ухвалюючи рішення у своїй компетенції, а секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-які дії МАГАТЕ.

За словами Джарріка, секретаріат ООН "в тісному контакті з МАГАТЕ оцінив, що в Україні є потенціал логістики і безпеки" для організації візиту представників МАГАТЕ до Запорізької АЕС за умови, що Україна і Росія погодяться на це

12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.

Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.

14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

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