"Якщо обидві країни погодяться": візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС підтримало керівництво ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає будь-яку атаку на Запорізьку АЕС "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до атомної станції
Про це заявив речник генсека ООН Стефан Джаррік, передає "Укрінформ".
"Генеральний секретар ясно дав зрозуміти в Токіо, що будь-який напад на атомну електростанцію є "самовбивчим", - сказав Джаррік.
Також прессекретар генсека спростував фальшиві наративи російських посадовців, які, не допускаючи місію МАГАТЕ на об’єкт, звинувачують у цьому ООН.
"В останні кілька днів неодноразово звучали коментарі різних російських посадовців, які звинувачують Секретаріат ООН у тому, що він або скасував, або заблокував візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - сказав Джаррік.
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Речник Гутерреша наголосив, що МАГАТЕ діє незалежно, ухвалюючи рішення у своїй компетенції, а секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-які дії МАГАТЕ.
За словами Джарріка, секретаріат ООН "в тісному контакті з МАГАТЕ оцінив, що в Україні є потенціал логістики і безпеки" для організації візиту представників МАГАТЕ до Запорізької АЕС за умови, що Україна і Росія погодяться на це
- 12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.
- Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.
- 14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
- 15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.
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