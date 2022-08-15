Окупанти замінували деякі обєкти на ЗАЕС та намагаються по них влучити, щоб створити провокацію, - депутат облради Лишенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"За інформацією від місцевих мешканців, нині на території ЗАЕС є підготовлені окупантами декілька обєктів в умовно безпечній зоні, які вони замінували. Саме по цих місцях загарбники і намагаються влучити, щоб здетонували, закладені ними, вибухові пристрої, а після вибуху можна було б розповідати про те, що українці обстрілюють станцію й ось пошкодження. Тобто йде така провокація", - прокоментував депутат облради.



Сергій Лишенко додав, що ці обстріли ведуться не по реакторах, а по обєктах інфраструктури станції, поблизу є залізнична зона АЕС, склади тощо.

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