"Армія РФ повинна піти з Запорізької АЕС без умов і якнайшвидше": Зеленський повідомив про підготовку візиту МАГАТЕ на станцію

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 17 серпня.

"Українські дипломати, наші атомники й МАГАТЕ – у постійному контакті, зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки", - наголосив Зеленський.

Президент також заявив про необхідність негайного виведення військ РФ із території станції.

"Російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко й максимально ефективно", - сказав Зеленський.

Раніше візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС підтримало керівництво ООН.

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