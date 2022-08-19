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Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України

19 серпня, 2022 п'ятниця
17:31
Світ ЗАЕС і МАГАТЕ

Під час свого візиту до Одеси, генеральний секретар ООН закликав Росію відмовитись від ідеї щодо відключення електромереж України від ЗАЕС

Про це повідомляють в Reuters.

"Очевидно, що електрика із Запоріжжя - це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку, для українського народу. І цей принцип має повністю дотримуватися", - заявив генсек ООН.

За словами генерального секретаря ООН генеральний секретар Антоніу Гутерреша, ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована, а українська електроенергія - належить виключно українцям.

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Антоніу Гутерреш
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