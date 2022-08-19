Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України
Під час свого візиту до Одеси, генеральний секретар ООН закликав Росію відмовитись від ідеї щодо відключення електромереж України від ЗАЕС
Про це повідомляють в Reuters.
"Очевидно, що електрика із Запоріжжя - це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку, для українського народу. І цей принцип має повністю дотримуватися", - заявив генсек ООН.
За словами генерального секретаря ООН генеральний секретар Антоніу Гутерреша, ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована, а українська електроенергія - належить виключно українцям.
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