Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України

Про це повідомляють в Reuters.

"Очевидно, що електрика із Запоріжжя - це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку, для українського народу. І цей принцип має повністю дотримуватися", - заявив генсек ООН.

За словами генерального секретаря ООН генеральний секретар Антоніу Гутерреша, ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована, а українська електроенергія - належить виключно українцям.

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