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Головна війна з Росією Зупинка Запорізької АЕС може призвести до викиду радіації за "фукусімським сценарієм", - Держінспекція ядерного регулювання

Зупинка Запорізької АЕС може призвести до викиду радіації за "фукусімським сценарієм", - Держінспекція ядерного регулювання

19 серпня, 2022 п'ятниця
01:29
війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

У разі зупинки всіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції може статися виток радіоактивних речовин, подібний до аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році

Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Держінспекція пояснила, що атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб - охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління.

"Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення. При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі, внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з'єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії - станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб", - пояснює ДІЯРУ.

На такий випадок на станції є в наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива їм знадобиться достатня кількість пального.

"Російські військові, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати поставкам дизеля, необхідного для роботи генераторів. Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище", - застерігає ДІЯРУ.

Інспекція наголошує, що наслідки від аварії на ЗАЕС не обмежаться територією України.

"На Запорізькій АЕС є сім ядерних об'єктів - це шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки. У залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. Також слід зазначити, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря", - попереджає ДІЯРУ.

Інспекція зазначила, що в навних умовах ядерну безпеку ЗАЕС підтримує український персонал станції.

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Новини
ядерна безпека
Запорізька АЕС
атомна енергетика
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