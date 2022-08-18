Гутерреш після зустрічі у Львові: місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння

Про це Гутерреш сказав на пресконференції після перемовин із президентами України і Туреччини у Львові, передає Еспресо.TV.

"Я глибоко стурборваний щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Ми розуміємо, що здоровий глузд має перемогти, тому що безпека атомних електростанцій повинна бути понад усе. Тому навіть коли хтось проводить військову операцію, це треба завжди брати до уваги, адже метою є забезпечити безпеку регіону. Необхідно негайно досягти домовленостей, аби забезпечити, щоб Запорізька АЕС була виключно цивільною інфраструктурою і необхідно забезпечити безпеку даної споруди", - сказав Гутерреш.

При цьому генсек ООН зазначив, що необхідно не лише вивести військових зі станції, але й забезпечити, щоб у подальшому на її території не розгортали війська або озброєння.

"Необхідно забезпечити виведення військової техніки та особового складу з території атомної електростанції. Крім того, необхідно забезпечити уникнення подальшого розгортання військ або техніки на території станції, цю територію необхідно демілітаризувати. Необхідно називати речі своїми іменами: будь-яке потенційне пошкодження Запорізької атомної електростанції по суті є самогубством", - сказав Гутерреш.

Генсек ООН також заявив про наявність в України можливостей забезпечити візит місії Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС і наголосив, що їхати на станцію місія має з Києва.

"У тісній співпраці з МАГАТЕ секретаріат ООН провів оцінку і визначив, що має на території України всі необхідні логістичні та безпекові можливості, що дозволять забезпечити реалізацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС за умови, що ця місія вирушатиме з Києва, а також за умови отримання відповідної згоди на місію МАГАТЕ з боку Росії та України", - сказав Гутерреш.

Раніше українська розвідка попередила про можливі провокації Росії на території ЗАЕС.

Енергоатом застеріг, що зупинка роботи ЗАЕС окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.

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