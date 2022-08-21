Про це повідомляє НАК "Енергоатом".

Станом на ранок 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Напередодні внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), у будівлі вибиті вікна.

"Український персонал станції продовжує пр ацювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться у повідомленні Енергоатому.

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

Голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

18 серпня українська розвідка попередила про можливі провокації Росії на території ЗАЕС.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про наявність умов для візиту на ЗАЕС місії МАГАТЕ та про необхідність демілітаризації станції. Він закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України.

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