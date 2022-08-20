Про це Еллвуд написав у twitter.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - заявив Еллвуд, коментуючи статтю The Times підготовку Росією провокацій на захопленій атомній електростанції.

Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер підтримав британця та наголосив, що у разі витоку радіації загинуть люди у країнах НАТО, а отже, статтю 5 буде задіяно автоматично.

"Це навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО. Це автоматично стаття 5".

За статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх.

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