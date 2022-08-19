Макрон телефоном обговорив з Путіним питання ЗАЕС
Єлисейський палац заявив, що глава РФ Путін та президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові обговорили питання Запорізької АЕС
Про це інформує Reuters.
Президент Макрон під час телефонної розмови висловив стурбованість ризиками безпеки на Запорізькій атомній станції. За даними французького уряду, у результаті розмови Путін погодився направити до ЗАЕС місію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Згідно з повідомленням офісу Макрона, президенти домовилися продовжити переговори найближчими днями.
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