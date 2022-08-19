Ердоган планує обговорити питання ЗАЕС з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що обговорить питання Запорізької АЕС з президентом РФ Путіним
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на агентство Anadolu.
Під час тристоронньої зустрічі у Львові лідер Туреччини заявив, що президент України Володимир Зеленський вимагає, аби Росія негайно розмінувала район АЕС.
Крім того, Ердоган висловив стурбованість обстрілами Запорізької АЕС і сказав, що "ми не хочемо пережити новий Чорнобиль".
Ердоган також нагадав про готовність Туреччини організувати у себе зустріч президентів РФ та України.
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