Про це інформує Європейська Правда з посиланням на агентство Anadolu.

Під час тристоронньої зустрічі у Львові лідер Туреччини заявив, що президент України Володимир Зеленський вимагає, аби Росія негайно розмінувала район АЕС.

Крім того, Ердоган висловив стурбованість обстрілами Запорізької АЕС і сказав, що "ми не хочемо пережити новий Чорнобиль".

Ердоган також нагадав про готовність Туреччини організувати у себе зустріч президентів РФ та України.

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