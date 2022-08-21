Заяви щодо застосування 5 статті НАТО при атаці ЗАЕС мають упереджувальний характер, - координатор "Інформопору" Машовець
Росія через шантаж щодо Запорізької атомної електростанції хоче знизити темпи постачання зброї Україні та схилити українську владу до перемовин
Про це в ефірі Еспресо сказав координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.
"З формальної точки зору, можна застосувати 5 статтю НАТО у випадку аварії на ЗАЕС. Немає сумніву в тому, що якщо відбудеться якийсь вибух чи витік радіації й вона потрапить на територію країни НАТО, а першопричиною буде провокація РФ, то цілком можливо це розцінювати як атаку і ворожі дії проти країни НАТО і застосування статті 5 цілком можливе", - зазначив він.
На думку Машовця, ця історія є інформаційною спецоперацією Росії.
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"Я вважаю, що ці заяви мають упереджувальний характер для того, щоб нівелювати задум військово-політичного керівництва РФ на стратегічному рівні. Вони намагаються реалізувати положення ІПСО стосовно ЗАЕС - повипливати на постачання зброї Україні за допомогою цієї провокації і повипливати на готовність України до перемовин", - додав аналітик.
Він нагадав, що на атомних станціях є системи захисту.
"Звичайно, що росіяни знають, як її обійти і що треба зробити, щоб вона не спрацювала. Велике питання, чи наважиться Росія на це. Я дуже сильно сумніваюсь, що вони підуть до кінця. це більше має якийсь пропагандистський сенс, ніж намагання досягнути фатального результату", - підсумував Машовець.
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