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Головна війна з Росією Заяви щодо застосування 5 статті НАТО при атаці ЗАЕС мають упереджувальний характер, - координатор "Інформопору" Машовець
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Заяви щодо застосування 5 статті НАТО при атаці ЗАЕС мають упереджувальний характер, - координатор "Інформопору" Машовець

21 серпня, 2022 неділя
18:43
війна з Росією Костянтин Машовець

Росія через шантаж щодо Запорізької атомної електростанції хоче знизити темпи постачання зброї Україні та схилити українську владу до перемовин

Про це в ефірі Еспресо сказав координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"З формальної точки зору, можна застосувати 5 статтю НАТО у випадку аварії на ЗАЕС. Немає сумніву в тому, що якщо відбудеться якийсь вибух чи витік радіації й вона потрапить на територію країни НАТО, а першопричиною буде провокація РФ, то цілком можливо це розцінювати як атаку і ворожі дії проти країни НАТО і застосування статті 5 цілком можливе", - зазначив він.

На думку Машовця, ця історія є інформаційною спецоперацією Росії.

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"Я вважаю, що ці заяви мають упереджувальний  характер для того, щоб нівелювати задум військово-політичного керівництва РФ на стратегічному рівні. Вони намагаються реалізувати положення ІПСО стосовно ЗАЕС - повипливати на постачання зброї Україні за допомогою цієї провокації і повипливати на готовність України до перемовин", - додав аналітик.

Він нагадав, що на атомних станціях є системи захисту.

"Звичайно, що росіяни знають, як її обійти і що треба зробити, щоб вона не спрацювала. Велике питання, чи наважиться Росія на це. Я дуже сильно сумніваюсь, що вони підуть до кінця. це більше має якийсь пропагандистський сенс, ніж намагання досягнути фатального результату", - підсумував Машовець.

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Запорізька область
Запорізька АЕС
НАТО
Енергодар
переговори з РФ
зброя для України
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