Ворог обстріляв Запорізьку ТЕС, пошкоджено центральний тепловий пункт, – мер Енергодара
22 серпня мінометними обстрілами в Енергодарі пошкоджено центральний тепловий пункт, є повідомлення про одного загиблого та кількох поранених
Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"З Енергодара надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС.
Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата", – написав Орлов.
За словами Орлова, факт загибелі людини уточнюють.
Достеменно відомо, що мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.
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