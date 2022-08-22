Ядерного вибуху на ЗАЕС не буде, але є багато ризиків, - експертка з атомної енергетики Кошарна

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"З моєї точки зору, ядерного вибуху на Запорізькій АЕС не буде. Проте є багато ризиків, які потрібно враховувати. Ми врахували та зробили висновки з Фукусіми й виконали ряд робіт для безпеки ЗАЕС. Зокрема, у Фукусімі була втрата зовнішнього електропостачання і були залити резервні дизельні генератори, що призвело до того, що реактори своєчасно не охолоджувались. Це призвело до розплавлення активної зони, водневого вибуху та виходу радіоактивних частин. Щоб цього не сталось на ЗАЕС було встановлено 20 резервних дизельних генераторів. Також на станції є мобільні генератори та помпи.Тому потрібно дуже постаратись, щоб допустити розплавлення активної зони", - пояснила Кошарна.

Експерта наголосила, що в разі аварії на ЗАЕС поширення радіації може охопити великі території.

"В разі великої аварії на одному реакторі з розплавленням активної зони все буде залежати від погодних умов та вітру. Поширення радіонуклідів може бути різне. Зокрема, як на територію України та західних держав, так і на територію Росії", - додала вона.

20 серпня внаслідок обстрілів ЗАЕС пошкоджень зазнала естакада, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків, у будівлі вибиті вікна.

Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, сказала, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня.

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