Місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня, - експертка з атомної енергетики Кошарна

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Мені відомо, що окупанти вивели частину військової техніки з Енергодара та укріпили пости на підступах до міста. Обстріли продовжуються, але Росія погодилася, щоб місія МАГАТЕ їхала через територію України, як і належить по міжнародному праву. Тому, що ЗАЕС наша власність, працює за українськими ліцензіями й персонал також має ліцензію на управління українськими реакторними установками. Я знаю, що місія активно готується українською стороною, узгоджується програма. Представник Росії у МАГАТЕ заявив, що місія планується на початок вересня. Я також так прогнозую, тому що після 10 вересня відбудеться засідання ради керуючих МАГАТЕ", - зазначила експертка з атомної енергетики.



Ольга Кошарна зауважила на тому, що Україна мала висунути умови щодо організації місії МАГАТЕ на ЗАЕС, а саме - відсутність російських експертів у цій делегації, до складу якої повинні входити 16-18 фахівців разом с представниками військових експертів ООН, які зможуть оцінити шкоду від перебування російських військ на ЗАЕС. Також персонал штаб-квартири МАГАТЕ у Відні, які є громадянами РФ, не повинні мати доступ до підготовки місії, а потім до підсумкової доповіді.



"Стосовно того, що у ЗМІ були публікації про Гроссі як маріонетку Росії, то це не так. Наскільки мені відомо, він отримав цю посаду завдяки лобізму з боку США. До того ж Гроссі не може написати позитивний звіт, що на Запорізькій АЕС все у порядку, тому що після обстрілів станції 6 серпня він повідомив про порушення основних принципів безпеки на АЕС", - пояснила Кошарна.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння

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