Місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня, - експертка з атомної енергетики Кошарна
Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, вважає що гендиректор МАГАТЕ Гроссі не може написати позитивний звіт по ситуації на ЗАЕС, тому що ще 6 серпня він заявив про порушення основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Мені відомо, що окупанти вивели частину військової техніки з Енергодара та укріпили пости на підступах до міста. Обстріли продовжуються, але Росія погодилася, щоб місія МАГАТЕ їхала через територію України, як і належить по міжнародному праву. Тому, що ЗАЕС наша власність, працює за українськими ліцензіями й персонал також має ліцензію на управління українськими реакторними установками. Я знаю, що місія активно готується українською стороною, узгоджується програма. Представник Росії у МАГАТЕ заявив, що місія планується на початок вересня. Я також так прогнозую, тому що після 10 вересня відбудеться засідання ради керуючих МАГАТЕ", - зазначила експертка з атомної енергетики.
Ольга Кошарна зауважила на тому, що Україна мала висунути умови щодо організації місії МАГАТЕ на ЗАЕС, а саме - відсутність російських експертів у цій делегації, до складу якої повинні входити 16-18 фахівців разом с представниками військових експертів ООН, які зможуть оцінити шкоду від перебування російських військ на ЗАЕС. Також персонал штаб-квартири МАГАТЕ у Відні, які є громадянами РФ, не повинні мати доступ до підготовки місії, а потім до підсумкової доповіді.
"Стосовно того, що у ЗМІ були публікації про Гроссі як маріонетку Росії, то це не так. Наскільки мені відомо, він отримав цю посаду завдяки лобізму з боку США. До того ж Гроссі не може написати позитивний звіт, що на Запорізькій АЕС все у порядку, тому що після обстрілів станції 6 серпня він повідомив про порушення основних принципів безпеки на АЕС", - пояснила Кошарна.
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння
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