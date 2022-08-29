Місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС, - Гроссі
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС
Про це повідомив у twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі", - написав він.
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Гроссі зазначив, що пишається можливістю очолити місію експертів, які прибудуть на ЗАЕС цього тижня.
- 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.
- Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.
- 26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.
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