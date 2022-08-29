Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, таким чином загарбники намагаються затримати прибуття співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

"МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із "переважно нейтральних країн", які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження", - наголошує ISW.

Однак, Росія добилася виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх "несправедливо упередженими", кажуть експерти.

"Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ - це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям", - пояснили аналітики.

В Інституті додали, що, за даними українських офіційних джерел, росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті не розповіли інспекторам МАГАТЕ про: порушення безпеки на станції; те, що РФ намагається обмежити присутність українських співробітників на ЗАЕС; те, що окупанти почали збирати підписи жителів Енергодару з вимогою "припинити українські обстріли" для надання інспекторам.

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

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