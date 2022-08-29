РФ намагається перешкоджати візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану, - ISW
Росіяни продовжують перешкоджати роботі місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Вони почали впроваджувати стратегії, подібні до іранських
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначається, таким чином загарбники намагаються затримати прибуття співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.
"МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із "переважно нейтральних країн", які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження", - наголошує ISW.
Однак, Росія добилася виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх "несправедливо упередженими", кажуть експерти.
"Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ - це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям", - пояснили аналітики.
В Інституті додали, що, за даними українських офіційних джерел, росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті не розповіли інспекторам МАГАТЕ про: порушення безпеки на станції; те, що РФ намагається обмежити присутність українських співробітників на ЗАЕС; те, що окупанти почали збирати підписи жителів Енергодару з вимогою "припинити українські обстріли" для надання інспекторам.
- 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.
- Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.
- 26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.
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