Один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі
Один із зупинених 25 серпня енергоблоків Запорізької атомної електростанції під’єднали до енергомережі, триває набір потужності
Про це повідомили в Енергоатомі.
"Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", – зазначено в повідомленні.
- 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
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- Експерти МАГАТЕ висловили занепокоєння через ситуацію на найбільшій у Європі атомній електростанції та наголосили на невідкладності візиту на станцію незалежних експертів агентства. За інформацією джерел видання Bloomberg, МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня.
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