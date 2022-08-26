Один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Про це повідомили в Енергоатомі.

"Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", – зазначено в повідомленні.

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

Володимир Зеленський, згадавши у вечірньому про зупинку ЗАЕС, наголосив, що якби не спрацював аварійний захист і не увімкнулися дизельні генератори на станції, нам би довелося долати наслідки радіаційної аварії.

Експерти МАГАТЕ висловили занепокоєння через ситуацію на найбільшій у Європі атомній електростанції та наголосили на невідкладності візиту на станцію незалежних експертів агентства. За інформацією джерел видання Bloomberg, МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня.

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