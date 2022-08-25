Про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Всі системи безпеки при цьому залишилися у робочому стані", - наголошують автори документа з посиланням на генерального директора станції. Проте внаслідок цих інцидентів реактори АЕС були на якийсь час відключені від мережі, тож спрацювали системи їхнього аварійного захисту.

Наразі ЗАЕС підключено до української енергомережі, додали в організації.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вкотре висловив "глибоке занепокоєння з приводу ядерної безпеки на об'єкті, який контролюється російськими силами, але, як і раніше, обслуговується українським персоналом", і наголосив на невідкладності візиту на станцію незалежних експертів агентства.

"МАГАТЕ підтримує тісні контакти з Україною і публікуватиме оновлену інформацію з її надходженням", - запевнили в МАГАТЕ.

Окремо Гроссі нагадав, що три з чотирьох високовольтних ліній електропередач, які пов'язують ЗАЕС з енергосистемою України, постраждали під час обстрілів та перестали виконувати свою функцію.

"Майже щодня на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станції найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною", – сказав генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист.

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