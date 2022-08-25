English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Якби не ввімкнулись генератори, ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії, –  Зеленський про зупинку ЗАЕС

Якби не ввімкнулись генератори, ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії, –  Зеленський про зупинку ЗАЕС

25 серпня, 2022 четвер
22:29
війна з Росією Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН

Сьогодні вперше в історії зупинилась Запорізька АЕС, спрацював аварійний захист і увімкнулись дизельні генератори

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 25 серпня.

 "Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки, – повідомив Зеленський. – Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи”.

За словами президента, потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

"Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи" – заявив Зеленський.

Аварійне відключення атомної станції стало однією з тем, які президент Зеленський обговорив з  президентом США Байденом.

"Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення", – заявив Володимир Зеленський.  

  • 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.
  • Дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019) Володимир Єльченко вважає, що через кілька днів буде досягнута домовленість й інспектори МАГАТЕ зможуть відвідати ЗАЕС.
  •  25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Сергей Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Алексей Резников
24 серпня, 2022 середа
Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення
24 серпня, 2022 середа
Після сотень ракет: Лукашенко наважився привітати українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
23:03
Зеленський впевнений, що Європа достатньо міцна, аби не поступитись на енергетичний шантаж Росії
22:48
Контейнери з російським імпортом у порту Балтимора
Попри санкції, Росія заробляє на торгівлі зі США $1 млрд щомісяця, - The Associated Press
22:47
віза Чехія
Чехія, як альтернативу заборони видачі віз, пропонує ЄС позбавити Росію спрощеного режиму
22:30
Азербайджанські війська
Азербайджан здобув ще одну перемогу у Карабаському конфлікті: витіснив росіян з коридору, що з'єднує Вірменію та НКР
22:26
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Пожежі та дим. З'явилися супутникові знімки території довкола окупованої ЗАЕС
22:06
загибель доньки Дугіна, росія
МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну
21:59
Carlsberg
Бракує вуглекислого газу:  заводи Carlsberg у Польщі можуть зупинити через енергетичну кризу
21:48
Аслан Бжанія
Буде третьою. Невизнана Абхазія хоче долучитися до "союзної держави" Росії та Білорусі
21:36
Євген Пригожин
Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни
21:29
Ганна Маляр
Виплати 15 млн грн родинам загиблих військових ніхто не скасовував, – Ганна Маляр
21:29
Таміла Ташева
У Криму незаконно перебувають 800 тис росіян, - представниця президента в АРК
21:12
Пентагон
У США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні, - The Wall Street Journal
21:09
Вакцинація в Україні
Для масової вакцинації внутрішніх переселенців від COVID-19 залучать мобільні бригади  
21:08
Дім драконів
Серіал "Дім драконів" розкритикували за відсутність попереджень про сцену пологів
20:56
Росія просить Індію надати клієнтам РФ військову допомогу
Росія просить Індію допомоги у постачанні та обслуговуванні техніки
20:55
Олексій Алчин
Болгарія відмовилася екстрадувати до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні
20:52
Футболісти СК "Дніпро-1"
"Дніпро-1" програв АЕКу та вилетів з Ліги Європи
20:42
Іван Федоров
Мер Мелітополя радить евакуюватись з міста до початку опалювального сезону
20:39
Убивство в Геленджику
У Геленджику на півдні Росії під час суперечки про війну в Україні вбили місцевого мешканця
20:24
Екзопланета TOI-1452 b повністю вкрита водою
Від Землі за 100 світлових років. Вчені виявили планету, яка повністю покрита водою
20:23
Байден Зеленський
Зеленський та Байден обговорили перспективу співпраці та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини
20:20
АЗС
АЗС, які завищували ціни на пальне, заплатять 11,5 млн грн штрафів 
20:06
аерофлот
У Росії ледве не зіткнулися пасажирський і військовий літак
20:05
Спостерігачі зустріли оплесками: в Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського пам'ятника
20:05
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
20:01
Олексій Гончаренко
"За погрози насильством Лукашенку": в Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка
19:55
ФК Шахтар
"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів
19:41
Ексклюзив
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
"Референдуму" не буде на Донеччині й Луганщині: щоб його провести, окупантам потрібен повний контроль території в адміністративних межах, - аналітик Гармаш
19:36
Оболонський острів
У власність громади Києва передали Оболонський острів
19:22
Егілс Левітс
З офіційного сайту президента Латвії забрали російську мову
19:21
Інтерв’ю
Леся Литвинова
Піти в ЗСУ – це емоційне рішення, але якби я цього не зробила, то не пробачила б собі, – волонтер Леся Литвинова
19:10
опалення, тарифи, газ
"Восени тарифи на тепло підвищать удвічі", мораторій "діє лише до кінця року": у РНБО спростували фейки про ціни на комуналку
19:02
Папа Франциск та патріарх Кирило
Очільник РПЦ Кирило не поїде на зустріч релігійних лідерів у Казахстан, де він мав говорити з Папою Римським про Україну
18:49
монета
"Монета за донат для ЗСУ": за першу добу акції НБУ зібрав понад пів мільйона гривень
18:48
Київ
Вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА: у Києві перейменували 95 вулиць
18:48
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Ворог намагався прорвати оборону біля Первомайського й атакував на багатьох напрямках, але успіху не мав, - Генштаб
18:40
Кошти, інженерна експертиза і транспорт: Велика Британія допоможе Україні відновити пошкоджену війною інфраструктуру
18:39
Ексклюзив
окупанти
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
18:38
Антитіла
"На черзі - мистецькі акції за кордоном і соціальна робота": Залужний повернув "Антитіла" з фронту
18:12
Інтерв’ю
Володимир Шейко
Директор Українського інституту Володимир Шейко: Ми стараємося бути незручними в наших проєктах для Заходу ― інакше ми програємо
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV