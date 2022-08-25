Якби не ввімкнулись генератори, ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії, – Зеленський про зупинку ЗАЕС
Сьогодні вперше в історії зупинилась Запорізька АЕС, спрацював аварійний захист і увімкнулись дизельні генератори
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 25 серпня.
"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки, – повідомив Зеленський. – Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи”.
За словами президента, потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.
"Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи" – заявив Зеленський.
Аварійне відключення атомної станції стало однією з тем, які президент Зеленський обговорив з президентом США Байденом.
"Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення", – заявив Володимир Зеленський.
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