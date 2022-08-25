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Ексклюзив

Допуск інспекторів МАГАТЕ не розв'яже проблему навколо ЗАЕС, - дипломат Єльченко

25 серпня, 2022 четвер
16:34
війна з Росією ЗАЕС окупанти

Дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019) Володимир Єльченко вважає, що через кілька днів буде досягнута домовленість й інспектори МАГАТЕ зможуть відвідати ЗАЕС

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вже ніхто не вірить Росії, що українці обстрілюють атомну електростанцію. Навіть союзники Росії - Китай і Індія не підтримують її у питанні ЗАЕС. Сам по собі допуск інспекторів не розв'яже проблему навколо ЗАЕС", - зауважив Єльченко.

Дипломат також додав, що інспектори МАГАТЕ зможуть лише взяти ситуацію під певний контроль, якщо будуть знаходитися там постійно.

"Візит інспекторів не знімає питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС та повного виведення російських військ зі станції. Після засідань Радбезу ООН Росія нарешті зрозуміла, що їм не вдасться обдурити весь світ. Питання вже у корені цієї проблеми, у тому, що Росія окупувала частину України, включаючи ЗАЕС", - підкреслив Єльченко.

  • 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію
  • Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
  • 23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС
  • Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на Запорізьку АЕС

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