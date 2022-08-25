ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, - Гутерреш

Про це Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив у твіттері.

"Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї. Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ з Києва на станцію", - написав Гутерреш.

Крім того, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет на пресконференції в Женеві заявила, що ЗАЕС потрібно негайно демілітаризувати. Вона закликала президента Росії припинити збройний напад на Україну, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Запорізьку атомну станцію необхідно негайно демілітаризувати. Обидві сторони повинні завжди і за будь-яких обставин поважати міжнародне право, права людини та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини", - сказала Бачелет.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

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