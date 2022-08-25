ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, - Гутерреш
Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на Запорізьку АЕС
Про це Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив у твіттері.
"Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї. Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ з Києва на станцію", - написав Гутерреш.
Крім того, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет на пресконференції в Женеві заявила, що ЗАЕС потрібно негайно демілітаризувати. Вона закликала президента Росії припинити збройний напад на Україну, повідомляє кореспондентка Суспільного.
"Запорізьку атомну станцію необхідно негайно демілітаризувати. Обидві сторони повинні завжди і за будь-яких обставин поважати міжнародне право, права людини та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини", - сказала Бачелет.
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
- 23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
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