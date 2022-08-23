Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Про це повідомляє МЗС Франції.

Голова французького зовнішньополітичного відомства Катрін Колонна у розмові з Лавровим підкреслила ризики, які окупація ЗАЕС російськими силами створює для ядерної безпеки, і висловила підтримку швидкому розгортанню місії МАГАТЕ.

За словами Колонни, під час спілкування з Лавровим вона "отримала згоду" Москви якнайшвидше відправити місію міжнародної організації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

"Вона взяла до відома підтвердження домовленості в принципі, наданої Росією з цього питання, а також зобов’язання останньої утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку цієї місії", – йдеться в повідомленні.

Колонна також нагадала про рішуче прагнення Франції продовжувати підтримку України перед лицем "незаконної і нічим не виправданої природи російської агресії".

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

20 серпня Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, заявила, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі не може написати позитивний звіт по ситуації на ЗАЕС, тому що ще 6 серпня він заявив про порушення основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС.