Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Міністри закордонних справ Франції та Росії у вівторок, 23 серпня, провели телефонну розмову, присвячену захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції
Про це повідомляє МЗС Франції.
Голова французького зовнішньополітичного відомства Катрін Колонна у розмові з Лавровим підкреслила ризики, які окупація ЗАЕС російськими силами створює для ядерної безпеки, і висловила підтримку швидкому розгортанню місії МАГАТЕ.
За словами Колонни, під час спілкування з Лавровим вона "отримала згоду" Москви якнайшвидше відправити місію міжнародної організації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
"Вона взяла до відома підтвердження домовленості в принципі, наданої Росією з цього питання, а також зобов’язання останньої утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку цієї місії", – йдеться в повідомленні.
Колонна також нагадала про рішуче прагнення Франції продовжувати підтримку України перед лицем "незаконної і нічим не виправданої природи російської агресії".
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
- 20 серпня Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, заявила, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі не може написати позитивний звіт по ситуації на ЗАЕС, тому що ще 6 серпня він заявив про порушення основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС.
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