МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, члени місії матимуть ширші повноваження, ніж зазвичай. На станцію планують приїхати як ядерні фахівці, так і фахівці з безпеки та охорони.

Спочатку в МАГАТЕ планували відвідати ЗАЕС лише для того, аби переконатися, що запаси збагаченого урану не зникли зі станції під час війни. Однак поява у складі членів місії фахівців із безпеки може свідчити про те, що у МАГАТЕ планують також проаналізувати наслідки обстрілів ЗАЕС, що може бути використано для визначення винуватців обстрілів.

У середу директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі спілкувався з представниками Росатому - вони мали обговорити деталі місії. Вона вирушить через підконтрольну Україні територію, а потім опиниться неподалік ЗАЕС та Енергодару. Найімовірніше, члени МАГАТЕ вирушать туди через річку Дніпро.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист.

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