English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

25 серпня, 2022 четвер
16:45
Світ МАГАТЕ

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, члени місії матимуть ширші повноваження, ніж зазвичай. На станцію планують приїхати як ядерні фахівці, так і фахівці з безпеки та охорони.

Спочатку в МАГАТЕ планували відвідати ЗАЕС лише для того, аби переконатися, що запаси збагаченого урану не зникли зі станції під час війни. Однак поява у складі членів місії фахівців із безпеки може свідчити про те, що у МАГАТЕ планують також проаналізувати наслідки обстрілів ЗАЕС, що може бути використано для визначення винуватців обстрілів.

У середу директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі спілкувався з представниками Росатому - вони мали обговорити деталі місії. Вона вирушить через підконтрольну Україні територію, а потім опиниться неподалік ЗАЕС та Енергодару. Найімовірніше, члени МАГАТЕ вирушать туди через річку Дніпро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ядерна безпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
24 серпня, 2022 середа
В українській розвідці оцінили ризик наступу з Білорусі
Ліз Трасс
24 серпня, 2022 середа
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
Сергій Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.54
    Купівля 39.54
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
17:11
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди, - Княжицький
17:01
Бойова граната
На Київському залізничному вокзалі затримали пасажира з бойовою гранатою
16:50
Кадиров і Алаудінов
Командував кадировцями на Луганщині: секретарю ради безпеки Чечні заочно повідомили про підозру
16:38
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше в історії повністю відключено від енергомережі, - Енергоатом
16:34
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Допуск інспекторів МАГАТЕ не розв'яже проблему навколо ЗАЕС, - дипломат Єльченко
16:33
Сумщина, Великописарівська громада, обстріл 25 серпня
Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зруйновано житлові будинки й господарські споруди
16:27
У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії
Підготовки до "референдумів" на окупованих землях України не ведуть. Про них говорили, щоб спонукати Київ до переговорів, - росЗМІ
16:23
санкції проти Росії
Санкції майже зупинили морський експорт російського вугілля, - Bloomberg
16:12
росіяни спробували підключити електрику
У Маріуполі через бездіяльність окупантів розгорілася масштабна пожежа: палають будинки та школа, - радник мера
16:03
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зустрівся з полоненими росіянами
Мене обурює, що російських полонених привезли до Києво-Печерської лаври, а наших палять в Оленівці, - депутат Харківської облради Скорик
15:43
марка Українська Мрія
"Гадяцьке сафарі": стартувало голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу
15:42
Військова журналістика
Російських пропагандистів необхідно судити як воєнних злочинців, - польські журналісти
15:32
Путін
Плюс майже140 тис.: Путін збільшив чисельність армії РФ до понад 2 млн осіб із 2023 року
15:26
Ексклюзив
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися суходолом на Півдні, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
15:24
окупанти обстріляли
У Запорізькій області російські окупанти обстріляли житлові будинки, загинув 17-річний хлопець
15:21
на фото: прапор
Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум" і озлоблені щодо загарбників та колаборантів, – розвідка
15:14
ОПЗЖ
П'ять депутатів від ОПЗЖ із Маріуполя підозрюють в співпраці з окупантами
15:05
За сприяння Google: для українських підприємців і держслужбовців запускають безкоштовне навчання з цифрових можливостей
14:59
Луїджі Ді Майо відвідав Ірпінь
У Києві перебуває з візитом глава МЗС Італії, вже відвідав Ірпінь
14:59
Оновлено
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Рашистський обстріл селища Чаплине на Дніпропетровщині:  троє з чотирьох поранених дітей перебувають у тяжкому стані
14:47
суд
Шпигував в уряді України: агента РФ засудили до 12 років позбавлення волі
14:44
Ексклюзив
Самусь
ЄС як геополітичний гравець виявився більш потужним, ніж НАТО, - військовий експерт Самусь
14:41
Ексклюзив
nasams
У новому пакеті військової допомоги від США є цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей та ППО, - Згурець
14:35
Ексклюзив
САУ Krab
Польська САУ Krab може стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артбригад, - головний редактор Defense Express Катков
14:21
літак рф
У День Незалежності літаки окупантів здійснили близько 200 вильотів, стільки ж було тривог, - Повітряні сили
14:14
Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі паспорти РФ отримало не більше тисячі мешканців, - мер
14:10
Ексклюзив
Олександр Крамаренко
Важливо розблокувати металургійний експорт з України, - економічний журналіст Крамаренко
13:58
Оновлено
Енергодар
Енергодар через російські обстріли опинився на межі гуманітарної катастрофи, в місті немає світла і води, - мер
13:46
Ексклюзив
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Поранених з Чаплиного привозили цілими родинами з множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями, - волонтерка Корчинська
13:39
окупанти
У Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму, - мер Мелітополя
13:22
Євгенія Більченко
Вербувала коригувальників для РФ: київську ексвикладачку підозрюють у держзраді, в наведених даних впізнали українофобку Більченко
13:02
Антоніу Гутерреш
ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, - Гутерреш
12:58
Норвегія газ
Норвегія відібрала у Росії роль найбільшого постачальника газу в Європі, - Business Insider
12:50
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
На нас очікує серйозне пожвавлення бойових дій, 3-й армійський корпус РФ переміщують із Підмосков'я, - полковник ЗСУ Селезньов
12:40
На фото вертоліт Ка-52
До кордонів України Росія стягнула понад 400 літаків та 360 бойових вертольотів, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
12:34
Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто
12:31
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Неможливість транспортувати залізну руду морем є ударом по економіці України, - економіст Горюнов
12:14
діти війна жертви
Кількість загиблих дітей внаслідок повномасштабної агресії РФ зросла до 376, - Офіс генпрокурора
12:06
винищувачі
Питання винищувачів для України обговорюється, але на передачу підуть роки, - Пентагон
11:56
Петро Порошенко, 5 канал
Петро Порошенко: перемога України потрібна всьому світові, бо йдеться про глобальну безпеку, в тому числі енергетичну і ядерну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV