"Росія має забезпечити ремонт пошкоджених ліній електропередачі": Боррель про ситуацію на ЗАЕС
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі
Про це Жозеп Боррель написав у себе в twitter.
"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною. Росія повинна забезпечити безперешкодний ремонт пошкоджених ліній електропередачі й повне підключення станції до української електромережі. Експерти МАГАТЕ мають нарешті бути допущені до поїздки на об’єкт" - йдеться у повідомленні.
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