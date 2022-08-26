"Росія має забезпечити ремонт пошкоджених ліній електропередачі": Боррель про ситуацію на ЗАЕС

Про це Жозеп Боррель написав у себе в twitter.

"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною. Росія повинна забезпечити безперешкодний ремонт пошкоджених ліній електропередачі й повне підключення станції до української електромережі. Експерти МАГАТЕ мають нарешті бути допущені до поїздки на об’єкт" - йдеться у повідомленні.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня