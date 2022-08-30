Про це повідомляє CNN, з посиланням на пресслужбу офісу Зеленського.

Зустріч відбулася перед запланованим візитом на Запорізьку АЕС делегації МАГАТЕ, контролюючого органу ООН за ядерною діяльністю, який відбудеться пізніше цього тижня.

Зеленський сказав Гроссі, що місія МАГАТЕ в Україні є "терміновою" і що Україна хоче, щоб її команда зробила більше, ніж провела інспекцію на станції.

Зеленський зазначив, що сподівається, що делегація "знайде можливість завдяки нашим спецслужбам, завдяки коридорам безпеки потрапити на станцію, і зробить все можливе, щоб уникнути всіх цих загроз у світовому масштабі".

"Напевно, сьогодні це одне з найбільш пріоритетних питань безпеки України і світу", - сказав Зеленський.

Він звинуватив російських військових у "створенні великих ризиків, щодо вибухів, щодо збою роботи ядерних реакторів, щодо ризиків відключення блоків Запорізької АЕС від нашої мережі, і щодо ризиків опалювального сезону для наших громадян".

Зеленський закликав МАГАТЕ зробити більше, ніж інспектувати станцію, заявивши, що потрібні стратегічні рішення "щодо термінової демілітаризації станції, виведення всіх будь-яких військових Російської Федерації з вибухівкою, з будь-якою зброєю".

Зеленський наполягав на тому, що ця територія має стати демілітаризованою зоною і має відбутися перехід станції під повний контроль української держави.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

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