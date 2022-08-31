Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, передає Укрінформ, а також Reuters.

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати й оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", - зауважив Гроссі.

Місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Організація також має намір встановити на станції постійне представництво, каже він.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: "Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити".

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві.

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