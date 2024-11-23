В Україні заочно засудили так званого міністра юстиції "ДНР"

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Вказано, що колишній правоохоронець зрадив Україну у 2014 році, перейшовши на бік окупантів. Він служив їм на різних посадах, а у квітні 2022 року очолив так зване міністерство юстиції "ДНР". Перебуваючи на посаді, він активно виконував вказівки загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

"Експравоохоронець, який був добре відомим місцевим громадянам, постійно брав участь у створенні публічних виступів та порядку роботи так званих "підрозділів юстиції" на окупованих територіях. Також фейковий міністр брав участь у відкритті "відділу РАЦС" в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між "міністерством юстиції ДНР" та міністерством юстиції РФ у травні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Відтак, Сироватку засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.