Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Депортували щонайменше 31 дитину з Донеччини до РФ: СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям

Депортували щонайменше 31 дитину з Донеччини до РФ: СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
16:02
Війна з Росією

СБУ заочно повідомила про підозри "голові ДНР" Денису Пушиліну та його спільницям Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували з тимчасово окупованих територій Донеччини щонайменше 31 українську дитину до пансіонату, що входить до структури управління справами російського диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це інформує СБУ.

Задокументовано, що вказівку Москви депортувати з ТОТ Донецької області дітей виконував керівник окупаційної адміністрації Денис Пушилін. Фігурант підписав "постанову №84" про виїзд дітей на "оздоровлення" до медзакладів і закладів відпочинку в Росії.

Водночас виконання такого завдання Пушилін доручив своїй "радниці" Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді: остання очолює "службу у справах сім’ї та дітей ДНР".

"За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату "Поляни" у Підмосков’ї, який входить до структури управління справами президента РФ", - розповідають у СБУ.

Таким чином, фігуранти депортували 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Серед них три дитини з Маріуполя, яких примусово відібрали в батька, якого відправили до Оленівської колонії.

Водночас з міста викрали 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а ще 9-ох депортували з дитячих соціальних центрів Шахтарська та Харцизька.

Відповідно до розслідування, у ході депортації дітей спершу звозили до Донецька, потім автобусами відправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви. Згодом їх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.

"У подальшому частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента РФ з прав дитини", - додають у матеріалі.

СБУ на підставі нових задокументованих фактів заочно оголосила підозри Пушиліну, Федоренко та Майбороді за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше омбудсмен повідомляв, що в Росії представники уряду та Державної думи шукають дітей, депортованих з України, щоб "усиновити" їх.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Теги:
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Донецьк
СБУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
30 вересня, 2024 понедiлок
Де буде найхолодніше, а де - вітряно: прогноз погоди на 1 жовтня від Наталки Діденко
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Віталій Бесараб
29 вересня, 2024 неділя
"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
17:17
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни можуть виготовляти 50 шахедів щодоби, - Defense Express
17:17
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. З початку доби відбулось 74 зіткнень
17:09
Ештон Кутчер "боїться неправдивих претензій", які Diddy може зробити, щоб вийти з вʼязниці, - ЗМІ
17:07
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 21 людина постраждала
17:05
Зеленський заслухав доповіді Умєрова, Сирського та Баргилевича
16:57
Інфографіка
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик за рік подешевшав на 20 млн євро, Зінченко на 7 млн євро, - Transfermarkt
16:54
МЗС України
У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України
16:52
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
16:35
Андрес Іньєста
Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ
16:33
На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів
16:31
евакуація дітей
На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів
16:20
Інтерв’ю
Віталій Литвин
"Єднання і досі в нас є": інтерв'ю з Героєм України, розвідником Віталієм Литвином
16:18
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Немає явного фаворита: у США оприлюднили нові рейтинги Трампа та Гарріс у президентських перегонах
16:15
Бангкок, пожежа
У Таїланді автобус зі школярами потрапив у ДТП: серед 23 загиблих - діти
16:01
Національний кешбек
Федоров розповів, скільки за місяць українцям нарахували коштів за програмою Національного кешбеку
16:00
OPINION
Інтрига з послами: хто поїде до Гааги та в ООН
15:50
GOGOLFEST повертається в Україну, фестиваль відбудеться в Запоріжжі
15:29
мобілізація
Військові частини відтепер можуть напряму мобілізувати добровольців
15:27
Ілюстративне фото
З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності
15:25
БПЛА
Шмигаль запевнив, що в Україні виготовлять 1,5 млн дронів до кінця 2024 року
15:21
З 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 журналістів, - Інститут масової інформації
15:14
дрон, дрон камікадзе
Уряд ухвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА
15:09
Ліван
"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван
14:59
Джонні Депп «A Bunch of Stuff»
Джонні Депп відкрив виставку експериментального мистецтва про своє життя
14:53
мирон горилівський
Україна націоналізувала 6 підприємств, які контролював росіянин
14:45
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
14:30
Свічка пам'яті
Удар РФ дронами по Ізмаїлу 27 вересня: в лікарні померла 24-річна дівчина
14:06
Путін Шольц
Шольц вперше з 2022 року планує провести розмову з Путіним, - Die Zeit
14:00
OPINION
Як Росія воюватиме з НАТО
14:00
PR
ASUS Zenbook S 14 – перший ноутбук на нових процесорах Intel з ШІ вже в Україні
13:46
"Стане кінцем північнокорейського режиму": Південна Корея застерегла КНДР від спроби застосування ядерної зброї
13:38
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
"Необхідно покласти край насильству в регіоні": МЗС України висловило занепокоєння через наземну операцію Ізраїлю в Лівані
13:31
Віталій Козловський
"Публічність - мій інструмент": Козловський розповів, де зараз служить та чим займається у війську
13:31
електроенергія
В Україні повністю або частково знеструмлено 546 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 1 жовтня
13:28
Олександр Лукашенко
Лукашенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі прокоментував звинувачення Білорусі та РФ в намірах захопити Чорнобильську АЕС
13:22
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 жовтня
13:19
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Естонія планує надавати Україні зброю власного виробництва
13:14
Ексклюзив
"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram, - політолог Кошель
13:03
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Охматдит оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому росіянами корпусі лікарні
12:59
лісові пожежі
У Греції третій день гасять масштабну лісову пожежу: 2 людини загинули
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV