Депортували щонайменше 31 дитину з Донеччини до РФ: СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям

Про це інформує СБУ.

Задокументовано, що вказівку Москви депортувати з ТОТ Донецької області дітей виконував керівник окупаційної адміністрації Денис Пушилін. Фігурант підписав "постанову №84" про виїзд дітей на "оздоровлення" до медзакладів і закладів відпочинку в Росії.

Водночас виконання такого завдання Пушилін доручив своїй "радниці" Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді: остання очолює "службу у справах сім’ї та дітей ДНР".

"За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату "Поляни" у Підмосков’ї, який входить до структури управління справами президента РФ", - розповідають у СБУ.

Таким чином, фігуранти депортували 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Серед них три дитини з Маріуполя, яких примусово відібрали в батька, якого відправили до Оленівської колонії.

Водночас з міста викрали 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а ще 9-ох депортували з дитячих соціальних центрів Шахтарська та Харцизька.

Відповідно до розслідування, у ході депортації дітей спершу звозили до Донецька, потім автобусами відправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви. Згодом їх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.

"У подальшому частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента РФ з прав дитини", - додають у матеріалі.

СБУ на підставі нових задокументованих фактів заочно оголосила підозри Пушиліну, Федоренко та Майбороді за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше омбудсмен повідомляв, що в Росії представники уряду та Державної думи шукають дітей, депортованих з України, щоб "усиновити" їх.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.