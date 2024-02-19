19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює

19 лютого 2024 року українці святкують 32-гу річницю встановлення державного символа України.

Золотий тризуб на синьому фоні можна побачити на гербі УНР, на листівках УПА, а також можна було побачити на фото, як елемент одягу людей, що мітингують проти радянського режиму.

Фото: загальнодоступні джерела. Печатки 1918—1920. Музей УНР

Історія тризуба як українського герба

24 червня 1991 року був оголошений конкурс на створення Державного герба. Журі розглянули кілька сотень варіантів, серед них більшість містила різні зображення тризуба. У конкурсі перемогла робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького в стилі князя Володимира, адже саме він об'єднав українські землі.

Фото: фото з загальнодоступних джерел. Тризуб на монеті Володимира (Великого) Святославовича

У нашого тризуба тисячолітня історія. Ще в давні часи тризуб був знаком Рюриковичів, пізніше він став гербом УНР, як символ соборності українських земель.

Фото: з загальнодоступних джерел. Особисті знаки князів династії Рюриковичів

У XX столітті тризуб уособлював боротьбу українців за волю та незалежність. СРСР суворо забороняв цей знак.

Обравши знак Володимира Великого за національний символ, українці затвердили існування свого прадавнього коріння та його чітке історичне правонаступництво наших державних утворень.

Фото: фото з загальнодоступних джерел. Цегла з тризубом князя Володимира, кін. Х ст. (знайдена в 1908 році в руїнах Десятинної церкви)