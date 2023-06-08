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Комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом

8 червня, 2023 четвер
23:40
Світ Сенат США

Комітет сенату США з міжнародних відносин одностайно підтримав проєкт резолюції, яка засуджує незаконну депортацію українських дітей до Росії, а також називає дії РФ геноцидом проти українського народу

Про це повідомляє "Голос Америки".

Документ закликає сенат США визнати уряд Російської Федерації під керівництвом Путіна відповідальним за неправомірне й незаконне викрадення українських дітей, а також офіційно й рішуче засудити ці дії. Окрім того, у тексті резолюції дії Росії в Україні названо геноцидом.

"Сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням Росії, які вона взяла на себе відповідно до Конвенції про геноцид і є геноцидом, – йдеться в тексті. – РФ намагається знищити покоління українських дітей, тим самим підриваючи здатність України виховувати наступні покоління українських громадян та лідерів, а також відновлювати свою країну після неспровокованої війни, яку розпочала Росія. І робиться це з метою знищення унікальних українських мови, культури, історії та ідентичності".

Комітет ухвалив рішення на підтримку проєкту резолюції одноголосно під час засідання 8 червня. Тепер документ винесуть на голосування в сенаті. Резолюція не вимагає підпису президента США, оскільки не потребує жодних дій від виконавчої гілки влади, проте вона засвідчує позицію законодавчого органу США.

"Це рішення прийняли одноголосно, тому що це дійсно важлива законодавча ініціатива", – прокоментував сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн.

Якщо документ підтримає конгрес США, у майбутньому це допоможе притягти росіян до відповідальності за їхні злочини, скоєні в Україні.

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"Це лише частина того, що робить Путін щодо жорстоких репресій в Україні, – викрадення дітей з українських родин і вивезення їх до Росії. Як батько я навіть не можу уявити біль, якого завдає батькам усвідомлення того, що вони можуть більше ніколи не побачити своїх дітей. І це одна з причин, чому ми як Сполучені Штати маємо продовжувати підтримувати Україну та переконатися, що вони переможуть та зможуть повернути дітей їхнім батькам", – зазначив сенатор-республіканець від штату Небраска Піт Рікеттс.

Автором резолюції виступив сенатор-демократ від штату Мічиган Гері Чарльз. Загалом під документом підписалися 8 сенаторів, серед яких і демократи, і республіканці

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.



 
США
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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