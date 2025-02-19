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Армія РФ за добу втратила 1300 окупантів, 19 танків і 72 артсистеми

Катерина Єсікова
19 лютого, 2025 середа
07:22
Війна з Росією знищена ворожа техніка

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 19 ворожих танків, 72 артилерійські системи та 1300 російських військовослужбовців

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 862 390 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10120 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23347 (+72) од,
  • РСЗВ – 1288 (+3) од,
  • засоби ППО  ‒ 1072 (+4) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3752 (+1)

Дані уточнюються.

  • У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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