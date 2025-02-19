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Армія РФ за добу втратила 1300 окупантів, 19 танків і 72 артсистеми
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 19 ворожих танків, 72 артилерійські системи та 1300 російських військовослужбовців
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 862 390 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10120 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23) од,
- артилерійських систем – 23347 (+72) од,
- РСЗВ – 1288 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1072 (+4) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,
- спеціальна техніка ‒ 3752 (+1)
Дані уточнюються.
- У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області.
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