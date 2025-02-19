У Львові підбили підсумки освітньої програми ЄС для української молоді "Разом навчаємося і зростаємо"
У Львові 15 лютого відбувся "Перший Мітап на "Станції метро "Молодіжна". Захід було організовано представництвом ЄС в Україні у партнерстві з ініціативою "Львів — Молодіжна столиця Європи 2025" та ЛКП "Львівське бюро євроінтеграції"
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
Це був завершальний захід всеукраїнської комунікаційної кампанії ЄС "Разом навчаємо і зростаємо" про підтримку Євросоюзом української освіти та молоді, який зібрав близько 700 гостей і десятки провідних експертів. Говорили й дискутували про молодіжне лідерство, кар'єрний розвиток, нові навички, підтримку ветеранів і ВПО, співпрацю вишів із громадами та європейську інтеграцію України.
"Сьогодні наш Мітап умовно поділений на два простори. Це дискусійний простір щодо кар'єрних можливостей, підтримки ветеранів і ВПО, на тему лідерських якостей і євроінтеграції, звісно. Також у нас є практична лекція по штучному інтелекту", - зазначила менеджерка проєкту "Разом навчаємо і зростаємо" Софія Джуринська.
фото: EUDelegationUkraine
З початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз виділив близько 400 млн євро на програми для підтримки молоді та освіти. Ці програми стосувалися будівництва укриттів у школах і дитсадочках, підтримки релокації університетів зі сходу країни, навчальних обмінів за кордон та інших сфер.
"У ці складні дні, у цих складних обставинах ми хотіли б ще раз підтвердити відданість Європейського Союзу Україні, відданість Європейського Союзу молоді, відданість Європейського Союзу освіті. Тому що освіта - це майбутнє вашої країни. А ваше майбутнє - у Європейському Союзі, тому що Україна - це Європа", - наголосила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Катаріна Матернова, Фото: EUDelegationUkraine
Четвертокурсниця Анна розповіла журналістам про участь у програмі обміну "Erasmus+", у межах якої дівчина влітку 2024 року дівчина поїхала на навчання до Іспанії. Основні витрати студентки покрив грант від Європейського Союзу.
"Це був дійсно неймовірний досвід, дізнатися культуру, вивчити мову і просто зустріти друзів із різних країн. Я рекомендую взяти участь у цій програмі", - розповіла Анна.
А от учасник бойових дій Денис Боднар став учасником проєкту "EU4Youth". Це програма підтримки молодих ветеранів і внутрішньо переміщених осіб в Україні. Чоловік не лише отримав практичні знання з підприємництва, а й виграв грант у розмірі 6 тис. євро. Ці кошти допомогли Денису та його дружині відкрити приватний дитячий садочок.
фото: EUDelegationUkraine
"Я особисто брав участь у хакатоні на чотириденному з'їзді менторів, інструкторів, які допомагали, розповідали, як потрібно вести бухгалтерію й оформлювати ФОП, що потрібно для реклами тощо", - поділився чоловік.
ЄС створив освітню коаліцію, об'єднавши найбільші міжнародні організації, благодійні фонди, аби діяти разом. Так, уже в наступному році ЄС запускає пілотну ініціативу "Молодіжних гарантій" у Львівській і Волинській областях. Вона вже досить ефективно працює в Європі. Її суть у тому, що кожна людина до 30 років зможе отримати від Державної служби зайнятості або працедавців пропозицію роботи, стажування чи навчання впродовж чотирьох місяців.
фото: EUDelegationUkraine
Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.
Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
#РазомНавчаємося #РазомЗростаємо
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