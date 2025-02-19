ФСБ звинуватила ексдепутата держдуми Пономарьова в спробі захопити владу в РФ

Про це пише Інтерфакс-Росія з посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ.

Там заявили, що для реалізації задуму щодо захоплення влади в РФ силовим шляхом Пономарьов нібито організував взаємодію з одним з українських воєнізованих підрозділів.

Ще однією підставою для порушення кримінальної справи послужили дані про заснування Пономарьовим у Польщі в листопаді 2022 року політичного руху "З'їзд народних депутатів".

"Метою створеного за кордоном руху є насильницьке захоплення влади і зміна конституційного ладу в Росії. Так, Пономарьовим з 2022 по 2024 роки проведено сім сесій, участь в яких взяло понад 60 делегатів з-поміж колишніх російських парламентаріїв різного рівня, якими розроблено і прийнято понад 30 антиконституційних нормативних актів, таких як конституція "нової Росії", "Про перехідний парламент", "Про рух опору" та ін.", - кажуть у ФСБ.

Там додали, що З'їзд народних депутатів позиціонується Пономарьовим перед західними країнами як "новий уряд Росії у вигнанні"".

"Їм ведеться робота щодо визнання "З'їзду народних депутатів" країнами формату "Рамштайн"", - повідомили у РФ.

Наразі ФСБ проводить слідчі дії щодо Пономарьова та його посібників.

Що передувало

Ілля Пономарьов - російський опозиційний діяч і колишній член фракції партії "Справедлива Росія" в держдумі РФ. У 2014 році він був єдиним депутатом, який голосував проти анексії Криму та "приєднання" його до Росії. Згодом він переїхав до України, де у 2019 році отримав громадянство.

Натомість у Росії Пономарьова визнано іноземним агентом, а також оголошено в розшук і заарештовано заочно.

Торік у вересні військовий суд у Москві заочно призначив 10 років колонії Пономарьову за буцімто поширення неправдивої інформації про діяльність збройних сил РФ та виправдання тероризму.

Як повідомляли тоді в прокуратурі Москви, встановлено, що Пономарьов з 5 по 17 березня 2022 року, перебуваючи за межами РФ взяв участь у трансляції передач на YouTube, де публічно сповіщав "неправдиву інформацію" про російську армію.

У Росії стосовно Пономарьова також розслідується кримінальна справа про державну зраду, участь у діяльності терористичної організації "Легіон Свобода Росії".